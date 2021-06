Tragiczny pożar w Pruszkowie. Nie żyje 16-latek

Do tragicznego pożaru w Pruszkowie doszło ok. godziny 3 na ulicy Wiosennej. Paliło się jedno z mieszkań w budynku wielorodzinnym. W rozmowie z WP mł. bryg. Karol Kroć z KP PSP Pruszków potwierdził, że ofiarą jest 16-latek. Mimo reanimacji nie udało się go uratować.