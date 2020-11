Tragiczny finał wycieczki rowerowej. Mężczyzna zamarzł

Jak poinformował prokurator, młody człowiek zatrzymał się w piątek wieczorem w mieście Kirchberg an der Jagst, a następnie wyruszył na rowerze elektrycznym w kierunku Schwaebisch Hall. Bateria roweru wyczerpała się podczas jazdy, więc mężczyzna szedł dalej pieszo. Udało mu się przejść zaledwie kilka kilometrów do przedmieść miejscowości Wolpertshausen. Tam opuściły go siły i najprawdopodobniej zamarzł na śmierć z powodu niskich temperatur.