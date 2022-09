Tragiczny finał wesela. Nie żyje pan młody i pięcioro gości

Nie wiadomo, co zaszkodziło weselnikom

Nie wiadomo, co zabiło weselników. W miasteczku jednak ruszyła fala spekulacji. Mieszkańcy sugerują, że mogło to być zatrucie pokarmowe lub zatrucie dwutlenkiem węgla z generatora prądu, który w trakcie imprezy został wniesiony do domu.