Tragiczny finał poszukiwań Michała ze Skrzyszowa

Michał, mieszkaniec Skrzyszowa w woj. śląskim, zaginął 14 stycznia wieczorem. Miał udać się do sklepu, ale nie wrócił do domu, gdzie czekały na niego córeczki. Zaniepokojona rodzina zgłosiła zaginięcie 37-latka.

Do poszukiwań wykorzystano quady i drony. Rodzina Michała apelowała o pomoc, a siostra zaginionego błagała go o powrót. - Michał, wracaj do nas, proszę. Twoje córeczki na ciebie czekają - mówiła Magdalena w rozmowie z portalem nowiny.pl.