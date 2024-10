Tragiczny finał policyjnej interwencji. Cudzoziemiec nie żyje

Do zdarzenia, jak podaje serwis i.pl, doszło we wtorek (29 października) w Krzywiźnie koło Kluczborka. Policjanci z miejscowej jednostki otrzymali zgłoszenie do interwencji w jednym z zakładów produkcyjnych, gdzie doszło do ostrej wymiany zdań między pracodawcą a pracownikiem, 48-letnim obywatelem Ukrainy. Powodem kłótni były pieniądze.