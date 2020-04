Tragedia we Włoszech. Zawalił się most Anas w Albiano Magra w Toskanii

Dramat na granicy Toskanii i Ligurii. W miejscowości Albiano Magra, która znajduje się w prowincji Massa Carrara, we Włoszech zawalił się most. Wraz z mostem, do rzeki wpadły dwa samochody. Jeden z kierowców jest ranny.

Włochy. Zawalił się most na granicy Toskanii i Ligurii. (FORUM, Fot: Vigili del Fuoco)