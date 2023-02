Tragedia we Włocławku. Nie żyje 49-latek

W jednym z wieżowców przy ulicy Bajecznej we Włocławku doszło do tragedii. Jak donosi Fakt, 49-latek zmarł na skutek ciosów nożem zadanych przez rozwścieczonego mężczyznę. Według ustaleń policji motywem zbrodni była zazdrość o kobietę. Sprawca czynu został zatrzymany i trafił do aresztu.