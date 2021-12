Tragedia w Unewelu nie była wypadkiem? Nieoficjalne ustalenia

Tragedia w Unewelu. W pożarze domu zginęła matka oraz trójka synów

Do tragedii doszło we wsi Unewel w powiecie opoczyńskim w gminie Sławno 30 grudnia po południu. Pożar wybuchł w domu jednorodzinnym. Ze wstępnych ustaleń służb wynika, ojciec rodziny rano zapalił w piecu i wyszedł do pracy, a w domu została jego 39-letnia żona oraz trójka dzieci w wieku trzech, pięciu i dziewięciu lat.