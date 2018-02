Tragedia w Tryńczy. Są wyniki badań krwi

To była tragedia, którą żyła cała Polska. Sprawa śmierci pięciu młodych osób w Tryńczy wciąż nie jest rozwiązana. Są już natomiast pełne wyniki badań krwi.



- We krwi żadnej z pięciu osób, których ciała znajdowały się w aucie wyłowionym pod koniec roku z Wisłoka w Tryńczy (Podkarpackie), nie znaleziono środków odurzających - podała PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Przemyślu Marta Pętkowska.

Pętkowska dodała także, że obecnie prokuratura czeka na informacje biegłych między innymi na temat prędkości, z jaką jechał samochów i jaki był jego stan techniczny. To pomoże w ocenie, co było bezpośrednią przyczyną wypadnięcia samochodu z drogi.