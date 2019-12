Tragedia w Szczyrku. Grzegorz był jednym z pierwszych na miejscu, ogień gasił wężem ogrodowym

Usłyszał potężny huk, wybiegł z domu i pojechał na miejsce tragedii. Był tam przez strażakami. - Staraliśmy się pomagać - mówi w rozmowie z WP Grzegorz, mieszkaniec Szczyrku.



Był w domu, kiedy doszło do wybuchu w budynku przy ul. Leszczynowej. - To było potężne uderzenie, potężna fala, która się niosła po oknach - opowiada WP Grzegorz, który mieszka w Szczyrku.

- Nogi zrobiły się jak z waty. Czegoś takiego się nie przeżywa na co dzień - podkreśla. Mimo to wsiadł do samochodu terenowego i pojechał na miejsce wypadku. - Staraliśmy się pomagać. Gaz był bardzo wyczuwalny. Nie wiedzieliśmy, czy nie będzie kolejnych wybuchów. Był też dym. Musieliśmy się odsunąć i czekać na straż w maskach - mówi.