Tragedia w słowackich górach. Polka spadła ze skały

Do wypadku doszło w Parku Narodowym Słowacki Raj we wschodniej części kraju. Jak informują słowaccy ratownicy górscy, 68-letnia turystka z Polski spadła ze skały. Kobieta nie przeżyła upadku.

O tragicznym zdarzeniu słowackich ratowników poinformowali przypadkowi świadkowie. Do wypadku doszło na tzw. Tomaszowskim Widoku - skalnej galerii w Słowackim Raju, która znajduje się na wysokości ok. 667 metrów. Z jednej strony masywu widok zakończony jest pionową ścianą i przepaścią liczącą ok. 200 metrów.