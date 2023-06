Tragedia w San Antonio. Pracownik wessany do silnika samolotu

Seria incydentów na amerykańskich lotniskach

Nie jest to pierwszy tego rodzaju incydent na amerykańskim lotnisku w ostatnim czasie. W ubiegłym roku American Airlines została ukarana grzywną w wysokości 15 tys. dolarów za śmierć pracownika obsługi naziemnej, który został wessany do silnika samolotu. Piedmont Airlines również otrzymała karę za naruszenie bezpieczeństwa, które doprowadziło do śmierci pracownika.