Tragedia w Policach. Nie żyje 11-latka

11-letnia dziewczynka zatruła się czadem w mieszkaniu w Policach w Zachodniopomorskiem. Mimo szybkiej pomocy dziecka nie udało się uratować.

Wszystko wskazuje na to, że do tragedii doprowadziła awaria piecyka gazowego w łazience. Wiadomo, że urządzenia przechodziło przegląd techniczny dwa miesiące temu. Jak podaje gs24.pl, rodzina 11-latki wprowadziła się do mieszkania niedawno.