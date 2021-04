Tragedia w Lubuskiem. W zalanej piwnicy znaleźli zwłoki

Lubuskie. Tragiczne odkrycie w Kumiałtowicach

Pierwsze zgłoszenie do służb w Żarach wpłynęło około godziny 16:30 w sobotę 24 kwietnia. Na miejsce wysłano policję, pogotowie ratunkowe oraz straż pożarną.

Pierwotne zgłoszenie dotyczyło zalanej piwnicy. Po dotarciu na miejsce służby potwierdziły, że w jednym z domów w Kumiałtowicach doszło do takiego zdarzenia.

By przystąpić do działań, strażacy musieli w pierwszej kolejności odłączyć prąd od posesji. Dopiero po zabezpieczeniu terenu służby rozpoczęły poszukiwania właścicieli, a także źródła wycieku.

Kumiałtowice. Zwłoki w piwnicy

Po wejściu do piwnicy strażakom ukazał się makabryczny widok. W zalanym pomieszczeniu znaleźli zwłoki 54-letniego mężczyzny.

Do Kumiałtowic wezwano prokuratora. Pod jego nadzorem policyjni śledczy zabezpieczyli zwłoki do sekcji, a także ślady z miejsca zdarzenia, które posłużą do ustalenia szczegółowych okoliczności zdarzenia.