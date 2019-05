Tragedia w Lubinie. Zarzuty dla trzech mężczyzn po śmierci 14-latka

Czternastoletni Jakub bronił koleżanki, którą zaczepiła grupa mężczyzn w centrum Lubina (woj.dolnośląskie). Zginął od ciosu nożem. W niedzielę prokuratura postawiła jednemu z mężczyzn zarzut zabójstwa, a dwóm - m.in. nieudzielenia pomocy.

Jak dodała prokurator, w odniesieniu do obu mężczyzn jeszcze w niedzielę zostanie skierowany do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie.

- Trzeci z mężczyzn miał być właśnie doprowadzony do prokuratury. Usłyszy również dwa zarzuty - nieudzielenia pomocy ofierze oraz niezawiadomienia o popełnionym morderstwie. Prokurator zdecyduje, czy występować o środek zapobiegawczy wobec niego - powiedziała nam Tkaczyszyn.

Zaczepiali dziewczynę

Do tragedii na Wzgórzu Zamkowym w centrum Lubina doszło w sobotę, około godz. 1.00 w nocy. Ofiara była w parku z dwiema dziewczynami - 16- i 14-latką. W pewnym momencie podeszło do nich trzech mężczyzn w wieku 19, 21 i 23 lat. Doszło do kłótni. Mężczyźni mieli w ordynarny sposób zaczepiać jedną z dziewczyn.