Tragedia w kopalni. Nie żyje trzeci górnik

- Osoby, do których udało się dotrzeć, były w obrębie kombajnu, który jest w przodku. Można powiedzieć, że to kilka metrów od czoła przodka. Przypuszczalnie na tym odcinku, tych kilku metrów, do których już udało się ratownikom dotrzeć, jest ten ostatni pracownik - mówił we wtorek wiceprezes Polskiej Grupy Górniczej Rajmund Horst.