Tragedia w Kaliszu. Nie żyje 38-latek

Tragiczne doniesienia z Kalisza. Nie żyje 38-latek, który został ugodzony nożem w okolice klatki piersiowej. Policja zatrzymała 21-letnią partnerkę mężczyzny.

Do zdarzenia doszło w sobotę po godz. 17 w jednym z mieszkań bloku przy ul. Stawiszyńskiej w Kaliszu.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że w czasie spotkania towarzyskiego pomiędzy pokrzywdzonym a jego 21-letnią partnerką doszło do konfliktu, w trakcie którego kobieta zadała uderzenie ostrym narzędziem w okolice klatki piersiowej.

Na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratora przeprowadzono oględziny, zabezpieczono do dalszych badań prawdopodobne narzędzie służące do popełnienia przestępstwa. Zwłoki zabezpieczono do sekcji.