Tragedia w Jarkowie. Pod kołami traktora zginęła kobieta

Do tego tragicznego zdarzenia doszło w Jarkowie w powiecie kołobrzeskim (województwo zachodniopomorskie). Ciągnik rolniczy śmiertelnie potrącił 55-latkę. Kobieta wracała do domu, gdy doszło do tragedii.

Wypadek w Jarkowie (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: East News , Fot: Damian Klamka