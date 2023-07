Tragedia w Grecji. Zmarli po wypiciu drinków

Jedną z badanych hipotez jest to, że ktoś mógł dolać młodym Irlandczykom do drinków substancję, która ich odurzyła, a w efekcie doprowadziła do ich zgonów. Kluczowa w ustaleniu przyczyny śmierci O'Donnella i jego kolegi z klasy Walla, jak dodała Dimoglidou, będzie przeprowadzona we wtorek sekcja zwłok.