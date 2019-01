Tragedia w escape roomie w Koszalinie. Podejrzany "zrozpaczony"

- Nasz klient jest zrozpaczony tym, co się stało - powiedzieli obrońcy Miłosza S. Po tragedii w escape roomie w Koszalinie mężczyzna usłyszał zarzut umyślnego stworzenia niebezpieczeństwa i nieumyślnego spowodowania śmierci.

Miłosz S. - to pierwsza osoba zatrzymana w związku z tragedią w koszalińskim escape roomie. Jak powiedział dziennikarzom "Faktu" rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koszalinie Ryszard Gąsiorowski, podstawą zarzutu jest stwierdzenie, że to właśnie 28-latek był osobą, która faktycznie prowadziła ten escape room i przygotowywała wyposażenie pomieszczeń.

- Nie zwrócił uwagi na to, że nie ma tam właściwego ogrzewania tych obiektów, i że nie ma tam przede wszystkim dróg ewakuacyjnych - mówił Gąsiorowski.

Miłosz S. nie przyznaje się do postawionych mu zarzutów. Jak mówią jego obrońcy Miłosza S. Wiesław Breliński i Wojciech Janus, jest zrozpaczony tym, co się stało. - Nie złożył wyjaśnień z uwagi na to, że nie jest w stanie psychicznie znieść tego ciężaru, który na niego spadł - poinformowali Radio Zet po wyjściu z budynku prokuratury.