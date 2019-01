Tragedia w escape roomie. Konferencja ministra rozwoju i Inspektor Nadzoru

Jerzy Kwieciński ma do końca miesiąca otrzymać raporty wojewódzkich inspektorów budowlanych z kontroli w escape roomach. To pokłosie piątkowej tragedii w Koszalinie - w pożarze jednej z takich sal zginęło pięć nastolatek.

Kontrole escape roomów trwają od soboty. Jak mówił Jerzy Kwieciński, do tej pory została sprawdzona już 1/3 tego typu obiektów. - Było ponad sto uchybień Inspektorzy podjęli decyzję o zamknięciu 26 sal - wyjaśniał minister rozwoju.

Piątkowa tragedia w Koszalinie była impulsem do stworzenia listy escape roomów. Wcześniej nie prowadzono dokładnej ewidencji w tym zakresie.

Minister Kwieciński poinformował też, że trwa analiza przepisów regulujących działanie tego typu obiektów. - Póki co nie wydaje się, żeby potrzebna była zmiana ustawy, ale jeśli okaże się, że jest to konieczne, to ją zmienimy - zapowiedział.