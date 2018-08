Tragedia w Darłówku. Świadkowie przeczą sobie nawzajem

Z jednej strony słychać: "wina matki", z drugiej - "odpowiedzialność ratowników". Sprawa zaginięcia w Darłówku trójki dzieci wciąż budzi ogromne emocje. Cały czas docierają do nas relacje świadków zdarzenia. Nie układają się jednak w logiczną całość.

Biel czy czerwień

Plażowicze chcą przechytrzyć ratowników

- Jak co roku, wakacje spędziliśmy w Sarbinowie. W dniu, kiedy były mocne fale i wywieszona była czerwona flaga, wiele osób, zwłaszcza dorosłych, ignorowało zakaz kąpieli, pokazując tym samym dzieciom, że przepisy można łamać. Ratownik pilnował nie tylko swojego terenu. Bez przerwy biegał, gwizdał, prosił o wyjście z wody. Kiedy wracał na swoje stanowisko, dorośli mężczyźni siedzący obok nas mówili: 'biegniemy do wody, teraz nas nie widzi, najwyżej na nas zagwiżdże'. Nie mieściło się to w mojej głowie. Kiedy ratownik podszedł do innej grupy mężczyzn z dziećmi i poprosił o wyjście, tamten odpowiedział,że nie po to przyjechał nad morze, żeby się na nie patrzeć. Do tego zwyzywał ratownika. Ratownik tego dnia nabiegał się chyba jak nigdy dotąd. Gdyby miał możliwość wystawienia mandatu na kwotę 500 zł, to może by się co poniektórzy nauczyli zasad - napisała do nas pani Ani za pośrednictwem dziejsie.wp.pl.