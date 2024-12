Tragedia w czasie świąt. Kobieta wyciągnęła nóż

W nocy z 25 na 26 grudnia w gminie Niedrzwica Duża doszło do dramatycznego zdarzenia. 50-letnia kobieta, po spożyciu alkoholu ze swoim 51-letnim partnerem, wdała się z nim w kłótnię, która zakończyła się tragicznie.

Mężczyzna został przewieziony do szpitala, jednak lekarzom nie udało się go uratować. Policja ustaliła, że w momencie zatrzymania kobieta miała prawie dwa promile alkoholu we krwi. Usłyszała już zarzut zabójstwa i została tymczasowo aresztowana na trzy miesiące.