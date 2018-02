Tragedia w Bytomiu. Nie żyją cztery osoby

Zwłoki czterech osób znaleźli strażacy w kamienicy w Bytomiu w województwie śląskim. To prawdopodobnie ofiary czadu, który powstał po nocnym pożarze w budynku.

- Kiedy ratownicy weszli do mieszkania na parterze, zobaczyli ciała czterech osób: trzech mężczyzn i kobiety. Nie znamy jeszcze ich tożsamości - mówi Wirtualnej Polsce st. asp. Tomasz Bobrek z bytomskiej policji.

Kiedy strażacy weszli do mieszkania, wciąż tliły się meble. - Wszystko wskazuje na to, że doszło do zaprószenia ognia, bo nie znaleźliśmy tam żadnych grzejników. Instalacja elektryczna była zresztą niekompletna. Częściowo spaliły się tylko dwa fotele - dodaje strażak.