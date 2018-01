Tragedia w Bydgoszczy. Zwłoki poszukiwanego 20-latka znalezione w studni

Ciało poszukiwanego 20-letniego mężczyzny wydobyto ze studni na jednym z osiedli w Bydgoszczy. Chodzi o studenta Uniwersytetu Gdańskiego, który zaginął w piątek.

- Dziś o godzinie 1.30 policjanci ujawnili w studni przy ulicy Agrestowej zwłoki poszukiwanego od wczoraj 19-latka - mówi portalowi pomorska.pl mł. asp. Piotr Duziak z Zespołu Prasowego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy. - Do wypadku doszło na terenie jego miejsca zamieszkania. Prawdopodobnie próbował wejść do domu od frontu, a gdy to mu się nie udało, próbował od zaplecza i wpadł do niezabezpieczonej studni - dodaje nasz rozmówca.