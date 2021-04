Tragedia pod Zieloną Górą. W akcji LPR

Wypadek pod Zieloną Górą. 47-latek uderzył w drzewo

Pierwsze zgłoszenie wpłynęło do służb w Zielonej Górze około godziny 14 w niedzielę 25 kwietnia. Na miejsce wypadku wysłano policję, straż pożarną, a także pogotowie ratunkowe.

Wrzawa po artykule WP o locie z Andrzejem Dudą. Tomasz Siemoniak: powinny polecieć głowy

Siła zderzenia była tak mocna, że 47-latek został zakleszczony w pojeździe. Jak wynika z informacji policji, kierowca podróżował sam. Na pomoc ruszyli ma strażacy, którzy musieli skorzystać z narzędzi hydraulicznych do wycięcia mężczyzny.

Zielona Góra. Tragedia na drodze. 47-latek nie żyje

Stan poszkodowanego był poważny na tyle, że zdecydowano się na wezwanie śmigłowca LPR. Medycy, którzy pojawili się na miejscu, natychmiast przystąpili do reanimacji. Niestety 47-latek zmarł.

Pod Zieloną Górę ściągnięto prokuratora. Pod jego nadzorem policyjni śledczy zabezpieczyli zwłoki 47-latka do sekcji, a także sporządzili dokumentację z miejsca wypadku, która posłuży do określenia okoliczności, w jakich doszło do tragedii.