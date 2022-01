Tragedia pod Gerlachem. Sprawę zbada prokuratura

Dramat pod Gerlachem

Przypomnijmy, że do tragicznego wypadku na Gerlachu w słowackich Tatrach doszło w piątek. Krótko przed północą tego dnia do centrali Horskiej Zachrannej Służby, słowackiego odpowiednika TOPR-u, dotarła informacja o zaginionych trzech Polakach. Według niej mężczyźni mieli wejść na Gerlach od strony Batyżowieckiej Doliny. Sprawę zgłosił ratownikom zaniepokojony towarzysz trójki Polaków, który miał również uczestniczyć we wspinaczce, ale wcześniej odłączył się od grupy i wrócił na dół.