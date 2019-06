Tragedia na Ukrainie. Ciało 11-letniej Darii w szambie

W momencie, gdy cała Polska żyła tragedią 10-letniej Kristiny, podobny dramat rozgrywał się na Ukrainie. Tam 22-letni sąsiad zabił małą Darię. Szukano jej przez tydzień.

O zabójstwo podejrzewany jest jej sąsiad, 22-letni Nikołaj T. W czwartek śledczy przekazali, że mężczyzna przyznał się do porwania i morderstwa, ale nie przyznał się do gwałtu. Policja wyjaśnia, co skłoniło go do zabójstwa.