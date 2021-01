Tragedia na sankach w Warszawie. Relacja świadka. "Wszyscy byliśmy wstrząśnięci"

- Rodzina chłopaka byla w szoku. Chyba nie do końca wiedzieli, co się dzieje. Chciałem tym ludziom pomóc, więc podjąłem próbę reanimacji - mówi nam pan Łukasz, który był na miejscu wypadku 12-letniego chłopca. Nastolatek zjeżdżając na sankach uderzył głową w ławkę. Trafił do szpitala, w którym zmarł.

Pan Łukasz razem z żoną i dziećmi wybrał się w sobotę na sanki na Górkę Szczęśliwicką w Warszawie.

- Najpierw zatrzymaliśmy się właśnie w tym miejscu od ul. Włodarzewskiej. Było tam bardzo dużo osób, około setka. Oceniliśmy jednak, że jest zbyt stromo, zbyt niebezpiecznie. Poszliśmy z dziećmi na drugą stronę. Parę razy pozjeżdżały, było zimno, więc szybko zdecydowaliśmy o powrocie do domu - opowiada w rozmowie z WP.

Kiedy jego dzieci pod opieką żony postanowiły zjechać ostatni raz, on ruszył już w kierunku wyjścia z parku. Kierował się w stronę miejsca, w którym doszło do tragicznego wypadku.

Szczepionka na COVID. Ważne spotkanie w Senacie. Michał Szczerba zdradza szczegóły

Wypadek na górce. "Rodzina była w szoku"

- Już po drodze słyszałem osoby rozmawiające o tym zdarzeniu. Mówili, że coś się stało młodemu chłopakowi. W okolicy nie było jednak nagle nikogo, gdzie wcześniej widziałem tu tłumy. Wszyscy się rozeszli, jakby uciekli. Chłopiec leżał za ławką, obok byli chyba jego rodzice oraz najprawdpodobniej jego młodszy braciszek - mówi nam pan Łukasz. Wspomina, że wokół nastolatka było mnóstwo krwi.

- Rodzina chłopaka byla w szoku. Chyba nie do końca wiedzieli, co się dzieje. Z tego, co udało mi się dowiedzieć, od wypadku minęło już co najmniej kilka minut, a nikt nie podął się jeszcze reanimacji nastolatka. Chciałem tym ludziom pomóc, więc rozpocząłem resuscytację. Jestem po kursach pierwszej pomocy - mówi mężczyzna.

Pan Łukasz reanimował 12-latka oczekując przybycia pogotowia ratunkowego. - Kiedy zabierali go na noszach, wróciłem do żony i dzieci - relacjonuje.

- Wiele razy byłem szkolony z pierwszej pomocy. Ale nikt nigdy nie szkolił mnie z tego, jak zapanować nad ludźmi, którzy chcą pomóc bliskiej osobie, ale nie do końca wiedzą, jak to zrobić - dodaje jeszcze nasz rozmówca. Na koniec przyznaje: - Sam też bardzo to przeżyłem. Wszyscy byliśmy wstrząśnięci.

Zmiany na miejscu wypadku. Usunięto ławkę, w którą uderzył nastolatek

Jak poinformowała WP rzecznik prasowa Urzędu Dzielnicy Ochota, z miejsca wypadku zostały już usunięte ławki oraz betonowe kosze na śmieci.Na górce zostaną także postawione siatki, by zagrodzić to zbocze górki w poprzek.