Tragedia na poligonie. Prowadzono ćwiczenia "z użyciem ostrego ognia"

"Z głębokim bólem zawiadamiamy o śmierci kaprala B.G.P.A., należącego do Grupy Bywalców Ceuta 54, podczas opracowywania ćwiczenia Saber Strike 2024, na Poligonie Bemowo Piskie. Do wypadku doszło podczas ćwiczeń taktycznych z użyciem ostrego ognia" - czytamy we wpisie Sił Lądowych Hiszpanii.