Tragedia na Mazowszu. Ciężarówka zmiażdżyła samochód osobowy

Do wypadku doszło na drodze krajowej nr 53 w Myszyńcu Starym w okolicy Ostrołęki. Dwie ciężarówki zderzyły się z samochodem osobowym. Nie żyje co najmniej jedna osoba. To kierowca auta.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Na miejscu zginął kierowca samochodu osobowego (iStock.com)

Samochody zderzyły się w poniedziałek około godz. 11.00 na drodze krajowej nr 53, łączącej Olsztyn z Ostrołęką. W naczepę tira, który hamował, uderzył samochód osobowy. Z kolei w osobówkę wjechała jadąca za nią ciężarówka - informuje rmf24.pl.

- W Myszyńcu Starym doszło do wypadku ze skutkiem śmiertelnym. W zdarzeniu biorą udział dwa pojazdy ciężarowe i samochód osobowy. Obecnie droga w miejscu zdarzenia jest całkowicie zablokowana, policjanci organizują objazdy. Na miejscu pracuje kilka patroli ostrołęckich policjantów. Prosimy o omijanie miejsca zdarzenia i zachowanie szczególnej ostrożności - powiedział portalowi eostroleka.pl asp.Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Auto osobowe zostało doszczętnie zmiażdżone. Straż pożarna musiała dostać się do wnętrza samochodu, żeby ustalić, czy w środku byli pasażerowie.

Na razie policja mówi o jednej ofierze śmiertelnej. To kierowca samochodu osobowego.

google maps Podziel się

Źródło: rmf24.pl, eostroleka.pl