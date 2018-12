Tragedia na dworcu we Wrocławiu. Ukrainiec śmiertelnie się okaleczył

Tragedia w podziemiach galerii Wroclavia. Przed południem młody mężczyzna pochodzący z Ukrainy okaleczył się. Nie udało się go uratować.

Mężczyzna wbiegł za nią do pomieszczenia gospodarczego, ale ofierze udało się uciec i zamknąć go w środku. Gdy na miejsce przyjechała policja, odnalazła 30-latka z poderżniętym gardłem. Nie udało się go uratować. Kobiecie nic się nie stało.