Tragedia na drodze. Nie żyje 13-latka

Jak wstępnie ustalili policjanci, kierujący audi 18-latek zjechał na drodze powiatowej na lewe pobocze. Następnie uderzył w drzewo. Na miejscu zginęła 13-letnia pasażerka auta. Kierowca został zabrany do szpitala w stanie nieprzytomnym. Pobrano mu krew do badań, by sprawdzić, czy był trzeźwy.