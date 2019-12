Tragedia na drodze. Auto wpadło do rzeki. Nie żyje kierowca

Do tragedii doszło w środę wieczorem w Gnojnicy w woj. podkarpackim. Kierowca stracił panowanie nad samochodem, uderzył w betonowy most i wjechał do rzeki. Nie udało się go uratować.



Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Gnojnica. Tragiczny wypadek. 31-latek nie żyje (Policja)

Jak informuje policja, do wypadku doszło w środę około godziny 20.

Jak wstępnie ustalono, kierujący oplem astrą, jadąc drogą powiatową, na zakręcie prawdopodobnie stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w betonowy most prowadzący do posesji, następnie samochód wpadł do rzeki.

31-latek zginął na miejscu. Ciało mężczyzny zabezpieczono do badań sekcyjnych.

Na miejscu policjanci wykonali oględziny i zabezpieczyli ślady niezbędne do ustalenia okoliczności tego wypadku.

podkarpacka.policja.gov Podziel się

podkarpacka.policja.gov Podziel się

Masz newsa, zdjęcie lub film? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl