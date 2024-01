Tragedia na czeskim dworcu. Dziecko nie żyje

Według ustaleń policji mężczyzna dokonał zbrodni około godziny 17.30 na stacji kolejowej, po czym uciekł, jak przekazał rzeczniczka policji, Iva Kormošová. W pierwszym momencie podejrzewano, że doszło do potrącenia przez pociąg na stacji kolejowej. Jednak później okazało się, że ranna osoba to chłopiec z raną kłutą, co doprowadziło do rozpoczęcia poszukiwań sprawcy.