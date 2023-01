Tragedia na cmentarzu. Kobieta zmarła dzień po pogrzebie męża

Zamknięte bramy cmentarza. Nekropolia komentuje

Serwis Dzień Dobry Włocławek rozmawiał z ratownikiem medycznym o śmierci kobiety. Jego zdaniem zamknięta brama utrudniła pracę medykom, jednak, jak dodał, "w tym konkretnym przypadku nie ma co gdybać, jakie to tak naprawdę miało znaczenie. Nie wiadomo, czy gdyby brama była otwarta, to kobietę udałoby się uratować".