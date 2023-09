Tragedia na A4. Samochód zatrzymał się na filarze

Wypadek z udziałem minister zdrowia

W sobotę, ok. godz. 13.00, doszło też do potrącenia rowerzysty przez samochód osobowy. Sprawcą wypadku była minister zdrowia Katarzyna Sójka. Zdarzenie miało miejsce Lutogniewie koło Krotoszyna. Zostało potwierdzone przez rzecznika wielkopolskiej policji, Andrzeja Borowiaka. Do potrącenia miało dojść na przejściu dla pieszych.