Tradycja z ultranowoczesnością, czyli ponadczasowość Vista Mar

Czy możliwe jest stworzenie miejsca, które z jednej strony szanuje bogatą przeszłość i lokalne tradycje, a z drugiej, swoimi nowatorskimi rozwiązaniami, wybiega w przyszłość? Miejsca, w którym czuć atmosferę dawnych nadmorskich kurortów światowej klasy, ale wykonanego w bezkompromisowej jakości, przekraczającej najśmielsze oczekiwania współczesnych klientów?

Realizacja Marina Royale w Darłowie to z pewnością ponadczasowa inwestycja, a rozpoczęcie budowy kolejnej rezydencji Vista Mar to niezwykła propozycja dla potencjalnych mieszkańców, turystów oraz biznesmenów, którzy wiedzą, dlaczego warto inwestować w ekskluzywne mieszkanie z widokiem na morze.

Marina Royale to projekt, dzięki któremu nie trzeba szukać kompromisu między lokalizacją, infrastrukturą dla mieszkańców a jakością wykonania. Zlokalizowane w pięciu budynkach apartamenty są bezkonkurencyjne na mapie obecnych inwestycji. Wygrywają nie tylko dzięki topowemu położeniu wśród wszystkich innych kompleksów nadmorskich (stąd hasło „Bliżej morza jest tylko morze”). Wyróżnia je także luksus w najczystszej postaci, najwyższa funkcjonalność, bezpieczeństwo oraz nieograniczony komfort. Do tego spójna architektura i takie wykorzystanie planu przestrzennego, aby powstało awangardowe, wygodne miejsce do życia.

Oto pięć przykładów atrakcji, z jakich korzystać będą mogli mieszkańcy Vista Mar.

Smak morskich opowieści w kawiarni Strand

Strand to holenderskie słowo oznaczające plażę. W przypadku tego resortu oznacza kulinarną podróż wzdłuż brzegów Morza Północnego i plaż Morza Bałtyckiego. Strand to kawiarnia, pub i bistro o swobodnej atmosferze oraz bistro oferujący dania na wynos. W menu królują belgijskie specjały - frytki, gofry, ciasta domowe i czekolady, którymi można się delektować, siedząc na świeżym powietrzu i obserwując morskie fale.

Chwila zapomnienia w pubie Oost

Rzeczywiście w Oost można się zapomnieć. Ten pub to istny świat alchemii oraz miejsce największej zabawy w resorcie, które gwarantuje kulinarną rozpustę i doborowe towarzystwo. Od przekąsek z grilla do przeróżnych dań głównych, a do tego… Do tego niezliczone gatunki piwa. Od lokalnych, przez belgijskie, do pochodzących basenu Morza Bałtyckiego trunków z Finlandii i Niemiec. Od wyboru i morskich fal może zaszumieć w głowie.

Kultowe włoskie specjały w Dall’ Uovo

Restauracja dla miłośników włoskiej kuchni. Dall’ Uovo serwować będzie pizzę prosto z pieca opalanego drewnem, makaron domowego wyrobu i wypiekany na miejscu chleb. Na deser słynne włoskie lody wyrabiane według tradycyjnej receptury, aromatyczna kawa i wino ze słonecznej Italii. Brzmi jak bajka, smakuje niebiańsko, a to wszystko… po prostu rzeczywistość w Vista Mar.

Rytuały piękna w Aqua Regina

W światowej klasy resorcie apartamentowym nie może zabraknąć miejsca relaksu w postaci centrum SPA i odnowy biologicznej z prawdziwego zdarzenia. Ultranowoczesne studio fitness oraz klasyczne gorące sauny to kolejne połączenie tradycji z nowoczesnością. Aqua Regina to współczesna interpretacja starożytnych nordyckich rytuałów, w których ważną rolę pełni morze. To również miejsce dla osób stawiających na aktywny relaks i miłośników pływania, bowiem można się tu zanurzyć w orzeźwiającym basenie, a potem wypoczywać na eleganckich leżakach.

Kaczuszki Kids Club