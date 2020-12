Toruń. Zniszczone biura polityków PiS. Jest decyzja sądu

Do zdarzenia doszło w nocy z 20 na 21 lipca 2018 r. Elżbieta P. została oskarżona o "zniszczenie i uszkodzenie cudzych rzeczy". Kobieta tłumaczyła, że w momencie zdarzenia trwały liczne protesty przeciwko nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Wówczas była na urlopie w Brodnicy. Sytuacja polityczna na tyle ją zdenerwowała, że chciała dać temu upust.

- Siedziałam sto kilkadziesiąt kilometrów dalej i zastanawiałem się, co mam zrobić. Wtedy wsiadłam w samochód i bez żadnego jakiegokolwiek z góry powziętego zamiaru pojechałam przed siebie na Toruń. Nie wiedziałam, czy przyjadę do którejś z przyjaciółek w Toruniu. Nie chciałam być tej nocy sama. (...) Po drodze zatrzymałam się i wrzuciłam w internet: posłowie PiS, kujawsko-pomorskie - mówiła Elżbieta P. przed sądem. Przyznała się, że wykonała napisy, po czym wróciła do hotelu.