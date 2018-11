Toruń: W miejscowości Obrowo dachował samochód. Dwie osoby nie żyją

W nocy z środy na czwartek w miejscowości Obrowo doszło do wypadku drogowego. Dwie osoby poniosły śmierć na miejscu.

Według ustaleń, prowadzący pojazd nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. W wyniku wypadku dwie osoby przewieziono do szpitala, a dwie zginęły na miejscu – 32-letni kierowca i jeden z pasażerów, którego tożsamości jeszcze nie ustalono. Oprócz tego do izby wytrzeźwień trafił 32-letni mężczyzna, a do Izby Zatrzymań 29-latek, którego od jakiegoś czasu poszukiwała policja.