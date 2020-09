Toruń. Uczelnia ojca Tadeusza Rydzyka może mieć nad sobą komornika

W 2019 roku Marek Jopp wygrał proces cywilny z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu prowadzoną przez ojca Tadeusza Rydzyka. Według sądu stał się on ofiarą dyskryminacji wyznaniowej. Komisja Europejska również przyznała rację poszkodowanemu i stwierdziła, że szkoła redemptorystów dopuściła się "pośredniej dyskryminacji".

Niedawno wyrok z pierwszej instancji stał się prawomocny, ponieważ Sąd Okręgowy w Toruniu odrzucił apelację uczelni. Niedoszły student polityki ochrony środowiska wraz z prawnikami wystosował pismo do prawnika uczelni, w którym zaproponowano termin wpłaty zasądzonych 5 tys. złotych zadośćuczynienia.

- Wysłaliśmy to pismo 3 września i poprosiliśmy o wpłatę do 15 września. Ale nie ma ani pieniędzy, ani jakiegokolwiek kontaktu ze strony uczelni. Bardzo żałuję, bo chciałem to wszystko załatwić polubownie, a tak będzie trzeba uruchomić procedury egzekucyjne. Jeśli nic się nie zmieni, sprawą zajmie się komornik - mówił Marek Jopp w rozmowie z Onetem.