Toruń. Eskorta ze szczęśliwym rozwiązaniem

Niecodzienna interwencja toruńskiej policji. Funkcjonariusze pomogli rodzącej kobiecie i eskortowali ją i jej męża w drodze do szpitala.

O wsparcie do policjantów zwrócił się przyszły ojciec. Chciał początkowo sam zawieść rodzącą, jednak żona zaczęła rodzić w drodze z domu do szpitala. Mężczyzna obawiał się, że mogą nie zdążyć na czas.

Tak całą sytuację opisuje jeden z policjantów Komendy Miejskiej Policji w Toruniu: - Radiowóz zatrzymał się na światłach. Z samochodu, który stanął przed policjantami, wyskoczył kierowca i podbiegł do funkcjonariuszy. Mężczyzna zdenerwowanym głosem powiedział, że jedzie wspólnie ze swoją ciężarną żoną do szpitala. Podczas podróży rozpoczął się poród. Ojciec dziecka bardzo bał się o zdrowie żony i córeczki, więc poprosił policjantów o pomoc. Mundurowi natychmiast podjęli decyzję o eskortowaniu samochodu do szpitala przy ul. Świętego Józefa – relacjonuje toruński rzecznik policji.