Woda przebiła wały i zalewa Głuchołazy. "Toniemy"

Burmistrz Głuchołazów: Toniemy. Woda wdziera się do miasta

- W tej chwili sytuacja jest bardzo poważna. Niestety, część osób wydaje się, że nie rozumie powagi i skali zagrożenia. Myślą, że skoro stoi most, to są bezpieczni, ale tak nie jest. Apeluję do wszystkich, by możliwie szybko ewakuowali się z miasta lub przenieśli na wyżej położone tereny. Toniemy - powiedział PAP burmistrz Głuchołaz.