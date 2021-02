Tomasz Terlikowski przeprosił ofiary księży

- Ta komisja jest niesłychanie upolityczniona (...) składa się przez 6 członków wskazanych przez obecną ekipę rządzącą plus jedna osoba z opozycji - przypomniał w rozmowie z TVN24 ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, odnosząc się do komisji ds. pedofilii.

- Jeśli ktoś chce zobaczyć strukturalne krycie przestępstw seksualnych (...), no to to jest taka sprawa - powiedział Tomasz Terlikowski o kwestiiks. Andrzeja Dymera. Ks. Isakowicz Zaleski dodał, że obecnie to media przeprowadzają "w tym dobrym znaczeniu lustrację tych spraw".