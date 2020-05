Tomasz Majewski walczył z koronawirusem. I systemem. Ruszamy z Dziennikiem chorego na Covid-19

- Jest to opowieść o typowym Polaku-szaraku, który przez Covid-19 zderzył się z systemem - mówi WP Tomasz Majewski, obecnie - już oficjalnie - ozdrowieniec. Jego historia pokazuje jak "działają" procedury w sprawie koronawirusa w Polsce.

Koronawirus w Polsce. Informacje, które przychodzą z opóźnieniem

Tomasz miał operację w Szpitalu Bródnowskim w Warszawie pod koniec marca . Kiedy go opuszczał, szpital nałożył na niego dwutygodniową kwarantannę. Bo mógł zakazić się koronawirusem.

Ale o tym, jaki ma wynik testu, i że jest on pozytywny, dowiedział się nieoficjalnie niemal tydzień później. Od lekarza, którego odnalazł na Facebooku. Gdyby wiedział wcześniej, być może zacząłby leczenie. Trafił do szpitala.

Spytaliśmy o to rzecznika prasowego Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwestra Marczaka. Czy policja kontroluje osoby będące w domowej kwarantannie nawet, kiedy są już zdrowe? Otrzymaliśmy odpowiedź: "Nas interesuje termin wskazany przez sanepid. To jest kluczowe".

Koronawirus w Polsce. "Jak matrix"

- To był miesiąc walki z chorobą i systemem. Mam żal, że to wszystko tak funkcjonuje. Ale nie mam żalu do tych ludzi będących w systemie. Wiem, że oni w tym całym matrixie są tak samo poturbowani jak ja - wyznaje Tomasz. - Policjantki i policjanci byli bardzo życzliwi i wspierający. Dawali radę w tej kłopotliwej dla nas sytuacji. Pracownicy sanepidu mieli chyba najgorzej. Widać było, że nigdy wcześniej w swojej pracy nie spotkali się z takim ‘kataklizmem’, że wrzucono na nich zbyt ciężki plecak - ocenia.