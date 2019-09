Tomasz Machała: Zaczynamy akcję #stopmowienienawiści

Co miesiąc dostaję maile z działu moderacji WP. I co miesiąc mam tę samą refleksję. Dlaczego jest ich tak wiele? W każdym miesiącu kasujemy prawie 40 proc. Waszych komentarzy. To potężne liczby. W sierpniu usunęliśmy 848 tysięcy opinii pod tekstami WP.

Są takie miesiące i są takie tematy, że zgłoszeń do moderacji jest więcej. W styczniu, miesiącu zabójstwa prezydenta Pawła Adamowicza, mieliśmy olbrzymi problem z mową nienawiści. Podobny kłopot mieliśmy w sierpniu po tragicznej śmierci Piotra Woźniaka-Staraka. W głowie mi się nie mieści, że można szydzić i znieważać zmarłe osoby lub ich rodzinę pogrążoną w rozpaczy. A jednak wielu komentujących w WP to robiło.

Dlatego podjąłem bezprecedensową decyzję o wyłączeniu komentarzy pod artykułami o śmierci Piotra Woźniaka-Staraka. Decyzja jest bezprecedensowa, bo jako zasadę przyjmuję otwartą możliwość wyrażania opinii w internecie. WP uważa, że wolność komentowania jest jednym z fundamentów internetu. Dopóki będziemy w stanie, będziemy starali się tę wolność chronić.

To oczywiście nakłada na nas poważne zobowiązania. Utrzymujemy i wspieramy z całych sił nasz dział moderacji. Każdego dnia mierzy się on z ponad 50 tys. nowych komentarzy. Udoskonalamy automatyczne narzędzia do usuwania mowy nienawiści. Zaledwie kilka tygodni temu porozumieliśmy się z Google. Wspólnie z globalnym gigantem budujemy zupełnie nowy, oparty na sztucznej inteligencji system moderacji komentarzy Wirtualnej Polski. To projekt rozpisany na wiele miesięcy. Jestem dumny, że WP udało się przekonać Google do wsparcia nas w tym zadaniu.

Jest wreszcie rzecz najważniejsza. Nie musielibyśmy nic moderować, gdybyście, drodzy Czytelnicy WP, przestrzegali naszej polityki dyskusji. Gdybyście nie pisali opinii, które krzywdzą innych - zawierających przemoc, pomawianie, groźby, oszczerstwa, propagowanie nienawiści.

Wiem, że świat wokół nas jest coraz bardziej brutalny. Mam dwójkę dzieci, Helena najpóźniej za dwa lata pójdzie do szkoły. To jest zupełnie inna szkoła niż ta, do której ja poszedłem w 1985 roku. Dzieci, przepełnione werbalną agresją, odpowiadają agresją. Wyzwiska stały się czymś powszechnie dostępnym. Coraz rzadziej zauważamy, że są po prostu złem.

Wirtualna Polska, jako największy portal w Polsce, bierze na siebie część odpowiedzialności i wysiłek edukacyjny. Zaczynamy akcję #stopmowienienawiści. Jesteśmy przekonani, że mniej złego języka w przestrzeni publicznej, to mniej złego języka w internecie. To mniej niechęci między ludźmi. Wybraliśmy okres kampanii wyborczej, bo to czas nasilonego sporu. Słowa, których politycy używają, mają kolosalny wpływ na tworzenie w Polsce atmosfery sporu.