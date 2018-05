Tomasz Komenda: nie spocznę dopóki nie zobaczę na ławie oskarżonych odpowiedzialnych osób

- Najgorsze jeszcze przede mną, bo dzisiaj nie miałem możliwość złożyć zeznań dotyczących tego, co działo się w zakładach karnych – powiedział po wyjściu z wrocławskiej prokuratury Tomasz Komenda. Na miejscu jest nasz reporter Krzysztof Janoś.

Pytany czy widział w prokuraturze osoby, które doprowadziły do jego skazania odparł, że nie. – Nawet jeśli widziałbym te osoby, nie odważyłbym się z nimi rozmawiać. To mogłoby się źle skończyć. Po prostu, plunąłbym im w mordę – przyznał Tomasz Komenda.

Uniewinniony po 18 latach mężczyzna mówił, że jego zeznania dotyczą katowania i wymuszania zeznań. Przyznał też, że takie rzeczy pamięta się do końca życia. - Chodzę dzisiaj do psychologa, na terapię, bo jest mi bardzo potrzebna – przyznał. – Gdyby nie skazanie, moje życie byłoby inne - dodał.

Tomasz Komenda nie odpuści

Przed wejściem do prokuratury Tomasz Komenda powiedział, że walczy o to, żeby "policjanci, prokuratorzy i pseudo-adwokat usiedli na ławie oskarżonych". - To nie zrekompensuje mi straconych lat, ale będę miał satysfakcję, że nie się nie poddałem. Bardzo chcę, żeby te osoby choć przez chwilę czuły się tak, jak ja przez 18 lat – mówił w piątek rano.