Tomasz Komenda po wyroku. "Skończył się mój koszmar"

- Zacznę żyć, tak jak powinienem żyć od samego początku. Ktoś ukradł to, co ukradł i skończyło się, jak się skończyło - powiedział dziennikarzom na korytarzu sądowym w Opolu Tomasz Komenda.

- To zamknięcie tamtego rozdziału. Mój nowy rozdział ma 2 miesiące i chcę, by był szczęśliwy, tak jak ja jestem w tej chwili - stwierdził po ogłoszeniu wyroku Tomasz Komenda, wspominając o swoim dwumiesięcznym synu.

Przyznał, że "to koniec koszmaru" i ma nadzieję, że już nigdy nie będzie musiał stawać przed sądem. - Ci ludzie, którzy mnie zamknęli, nie mają serca. Dziś w końcu zostało zakończone, to co nigdy nie powinno mieć miejsca - mówił.