Tomasz Komenda niewinny. Zbigniew Ziobro zabrał głos

Minister sprawiedliwości zleci postępowanie, którego celem jest wyjaśnienie wszystkich nieprawidłowości ws. Tomasza Komendy. - Prokurator będzie musiał stwierdzić, czy błędy były zawinione - oświadczył Zbigniew Ziobro po wyroku.

- Gdyby nie doszło do zmian ustawy o prokuraturze, to pan Komenda niemal na pewno nadal siedziałby w więzieniu i w oczach swojego środowiska nadal uważany byłby za winnego - podkreślił minister. - To pokazuje, że prokuratura, którą kieruję zawsze sposób rzetelny, będzie podchodzić do takich przypadków - dodał Ziobro.