Tomasz Komenda doczekał sprawiedliwości? Jest wyrok ws. zbrodni miłoszyckiej

Zbrodnia miłoszycka doczekała się finału w sądzie. Wyrokiem Sądu we Wrocławiu Ireneusz M. oraz Norbert Basiura (zgodził się na podawanie swoich danych) zostali skazani za zabójstwo i gwałt na 15-letniej Małgosi. Obaj mężczyźni zostali skazani na 25 lat więzienia.

Wyroku 25 lat pozbawienia wolności dla Norberta Basiury oraz dożywocia dla Ireneusza M. domagał się prokuratur Dariusz Sobieski z Dolnośląskiego Oddziału Zamiejscowego Departamentu Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu.

Obaj mężczyźni nie przyznali się do popełnienia zbrodni. - Nie znałem tej dziewczyny. Nie odprowadzałem jej. Nigdy nie byłem na podwórku, gdzie została znaleziona. Nie zgwałciłem jej i jej nie zabiłem - mówił Basiura w wywiadzie udzielonym Wirtualnej Polsce .

Małgosia wybrała się na dyskotekę organizowaną z okazji Sylwestra. To tam dziewczynie podano karbamazepinę - podana z alkoholem działa jak tabletka gwałtu. W jej wyniku 15-latka zaczęła się źle czuć, musiała wyjść na zewnątrz.

Tam, pod dyskoteką w Miłoszycach, podszedł do niej chłopak, który przedstawił się jako Irek. Twierdził, że jest bratem 15-latki i odprowadzi ją do domu. Odurzona dziewczyna poszła za nim, mimo iż brata nie miała. Do domu nigdy nie dotarła.